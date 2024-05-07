Свыше двух тысяч гектаров борщевика уничтожат вдоль подмосковных дорог в этом году
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В текущем сезоне в полосах отвода региональных дорог Подмосковья будет ликвидировано свыше двух тысяч гектаров борщевика, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С подрядными организациями уже заключены соответствующие контракты. Работы будут проведены двумя способами — механическим и химическим, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«В летний период работы проведут в два этапа: химическая обработка перед началом цветения, после — механический и ручной окос», — уточнил глава областного Минтранса.
При химической обработке используются гербициды, которые не наносят вреда окружающей среде, при этом они позволяют остановить рост и дальнейшее распространение борщевика.
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