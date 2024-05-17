Свыше двух тысяч случаев укусов клещей зафиксировали в Подмосковье с начала сезона

Более двух тысяч случаев укусов клещей зафиксировали в Подмосковье с начала сезона, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В лаборатории было исследовано около 250 клещей, почти пятая часть из них имела возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, уточнили в ведомстве.

В настоящее время прививки от энцефалита сделали около пяти тысяч жителей Подмосковья, включая свыше 1,5 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.