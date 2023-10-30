Свыше двухсот аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья за неделю

Двести восемнадцать аварийных деревьев убрали с территории лесного фонда Подмосковья на минувшей неделе, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

В рубку были назначены деревья, о которых жители Московской области сообщали через ЦУР, портал «Добродел» или официальный сайт Комлесхоза, отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов. По его словам, больше всего аварийных деревьев убрали с территорий Подольского, Истринского и Звенигородского лесничеств.

Дерево признается аварийным, если оно имеет опасный наклон, гнили и обрыв корней. Рубка таких деревьев проводится на расстоянии не более ста метров от границ населенных пунктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье по программе «100 прудов и озер» расчистили уже свыше ста шестидесяти водоемов.