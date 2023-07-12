Свыше пяти тысяч раз обратились жители Подмосковья за помощью через приложение «112МО»

Специалисты подмосковной Системы-112 обработали свыше пяти тысяч запросов об экстренной помощи, направленных жителями Подмосковья через запущенное шесть лет назад мобильное приложение «112 МО». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мобильное приложение — это дополнительный способ связи с операторами службы спасения. С помощью «112 МО» можно не только вызвать экстренные службы, но и найти на встроенной карте ближайшие медицинские учреждения, участковые пункты полиции, пожарные части, МФЦ, а также построить к ним маршрут.

Кроме того, через приложение «112 МО» можно можно узнать местоположение родных и близких, а также отслеживать маршруты скорой помощи или службы газа, которые выехали на вызов.

Как подчеркнули в Центре по приему и обработке вызовов РЦОВ 112, в скором времени в приложении подмосковной Системы-112 появятся дополнительные полезные функции.

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