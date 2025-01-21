Свыше полтонны опасной продукции изъяли в аэропорту Нижнего Новгорода за 2024 год

Свыше полтонны опасной продукции изъяли в аэропорту Нижнего Новгорода за прошлый год. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора по региону.

Уточняется, что также было задержано более 330 партий животноводческой продукции, общий вес которой составил 542 кг.

Отмечается, что в составе задержанных партий находились мед, мясо и молоко без сопроводительных документов из неблагополучным по особо опасным болезням стран, прежде всего из Узбекистана и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что новосибирские таможенники изъяли у пассажирки из Таиланда голову крокодила.