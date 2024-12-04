Новосибирские таможенники изъяли у пассажирки из Таиланда голову крокодила

Россиянка после отдыха в Таиланде пыталась провезти в сумке голову крокодила. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Сибирское таможенное управление, экзотический сувенир пришлось изымать таможенникам.

Необычное украшение россиянка привезла из Пхукета. Голову крокодила заприметила на рынке, решив, что это станет необычным украшением для дома. Однако во время прохода по зеленому коридору в новосибирском аэропорту головой заинтересовались новосибирские таможенники.

Сама пассажирка не знала, что для ввоза в Россию голову крокодила нужно декларировать. Разрешительных документов у нее не было, в связи с чем сотрудники изъяли сомнительную вещь.

В ходе экспертизы узнали, что голова пресмыкающегося настоящая, следовательно, попадает под действие Конвенции СИТЕС.

Сибирячка в итоге попала под две административных статьи — за недекларирование товаров, а также за несоблюдение запретов и ограничений. Пассажирке придется оплатить штраф. Не исключают, что голову конфискуют.

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