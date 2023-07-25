Свыше семи миллионов обращений поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года

Более семи миллионов вызовов обработали операторы подмосковной Системы-112 с начала текущего года.

Как уточнила пресс-служба ведомства, самой востребованной экстренной службой оказалась скорая помощь — порядка двух миллионов обращений. Полиции и ГИБДД в этом году было адресовано свыше шестисот тысяч вызовов, пожарной охране — почти сто тысяч.

Для связи с операторами Системы-112 жители Подмосковья чаще всего используют телефонный звонок. Второе место занимают СМС-сообщения. Кроме того, увеличилось число обращений через мобильное приложение «112 МО». В этом году через данный сервис поступило около пяти тысяч сообщений.

В ведомстве напомнили, что связаться с подмосковной Системой-112 можно также через чат-бот, программу «Скайп» или систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют. Также у них появится возможность вызывать полицию на некоторые выезды к пациентам.