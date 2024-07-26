Свыше семи тысяч случаев укусов клещей выявили в Подмосковье с начала сезона

Свыше 7,3 тысячи случаев укусов клещей зафиксировали в Подмосковье с начала сезона, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что сейчас в регионе от клещевого энцефалита привиты около четырнадцати тысяч человек, включая 4,7 тысячи детей.

В Московской области проведены акарицидные обработки на площади порядка 5,2 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли пони Рапунцель, которую укусил клещ.