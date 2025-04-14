Практически 60 мигрантов задержали силовики после рейда в одной из бань Москвы

Практически 60 мигрантов доставили в полицию после рейда сотрудников правоохранительных органов в одну из бань, которая находится на севере Москвы. Как сообщил в телеграм-канале столичный главк МВД РФ, 25 иностранцам грозит выдворение с территории РФ.

В четверг полицейские вместе с сотрудниками ФСБ и росгвардейцами проверили находящуюся в Тимирязевском районе баню, где искали незаконно находящихся в нашей стране мигрантов. По итогам рейда в полиции оказались 59 человек, а 25 из них попали под административные дела по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации). Согласно законодательству, нарушителям грозит денежный штраф и выдворение за пределы России.

Кроме того, было установлено, что шесть иностранцев трудились без заключения трудовых договоров. Их работодателю грозит административная ответственность по статье 18.15 КоАП РФ. Как подчеркнули в МВД, в отношении мигрантов противоправные действия не совершались и подобных заявлений от них не поступало.

Ранее на фоне случившихся событий МИД Киргизии выступил с осуждением действий сотрудников правоохранительных органов.