Свыше трех миллионов вызовов поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года

Свыше трех миллионов вызовов приняли операторы подмосковной Системы-112 с начала текущего года, сообщила пресс-служба ведомства.

Чаще всего заявители обращались за помощью к экстренным службам, также были звонки справочно-консультационного характера.

Напомним, Система-112 Подмосковья работает по принципу «одного окна» — оператор, который принял звонок, может отправить на место любую оперативную службу, в том числе скорую помощь, пожарных и полицейских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион примет детей, эвакуированных из Белгородской области.