Свыше трехсот вызовов обработали операторы-психологи Системы-112 Подмосковья в этом году
Фото: [пресс-служба Системы-112 МО]
Операторы-психологи подмосковной Системы-112 с начала текущего года обработали свыше трехсот вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.
Всего за все время работы службы спасения в регионе такие специалисты оказали психологическую помощь обратившимся свыше тридцати восьми тысяч раз.
Операторы-психологи работают круглосуточно. Они помогают заявителям успокоиться в стрессовых условиях и остаются на связи до полного разрешения ситуации.
Напомним, операторы Системы-112 Московской области незамедлительно передают информацию от заявителей экстренным служба региона, в том числе скорой помощи, МЧС и полиции.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Мытищах.