Свыше тридцати человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Одинцово

Тридцать два человека, в том числе семь детей, эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Одинцово, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в жилом здании на Можайском шоссе поступили спасателям накануне около трех часов дня. Горели квартиры на шестом и седьмом этажах.

Спустя час пожарные локализовали возгорание, площадь составила семьдесят квадратных метров. Полностью последствия пожара были ликвидированы после пяти часов вечера.

К тушению привлекали шестьдесят девять человек и более двадцати единиц техники. Никто не пострадал.

«Звеньями ГДЗС по лестничным маршам спасено четыре человека, из них один ребенок», — уточнили в главке.

Ранее сообщалось, что в производственном здании в Люберцах произошел крупный пожар.