Крупный пожар в производственном здании в Люберцах полностью потушен

Спасатели ликвидировали крупный пожар в производственном здании на улице 65 лет Победы в Люберцах, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло накануне в 08:35. Спустя четыре часа огонь был локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Спустя еще полчаса удалось ликвидировать открытое горение.

Около восьми часов вечера пожар полностью потушили. На месте работали свыше 120 человек и более сорока единиц техники, в том числе вертолеты Московского авиационного центра.

В главке уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Установление всех причин случившегося контролирует прокуратура.