Свыше тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

В подмосковных лесах с начала текущего года убрали свыше тысячи аварийных деревьев, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Такие работы проводим для обеспечения санитарной безопасности в лесах, поскольку аварийные деревья, имея опасный наклон, могут при падении причинить ущерб имуществу и здоровью граждан или государственному имуществу», — пояснил он.

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области отметили, что больше всего деревьев было убрано с территорий Подольского, Бородинского и Сергиево-Посадского лесничеств. Данные работы в регионе продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил завершить подготовку парков к летнему сезону до конца недели.