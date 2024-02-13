Свыше тысячи камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года

С начала текущего года к системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключили 1,2 тысячи видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В настоящее время система «Безопасный регион» насчитывает уже свыше 133 тысяч камер. Они установлены в общественных местах, в том числе во дворах, возле торговых центров, на железнодорожных переездах и возле детских госучреждений.

Видеокамеры нужны для обеспечения безопасности и контроля строительства объектов. Также данные с камер использует ИИ. Искусственный интеллект таким образом следит за уборкой снега, контролирует состояние контейнерных площадок, определяет объекты незаконной торговли и выявляет скопление бродячих животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области сократилось число преступлений.