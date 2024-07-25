Свыше тысячи открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье в этом году

Свыше тысячи открытых лекций и уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники администраций муниципалитетов, представители РЖД и транспортной полиции рассказали детям в детсадах, школах и лагерях о правилах поведения на платформах и о том, как избежать несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме.

В областном Минтрансе напомнили, что в регионе регулярно проводятся профилактические рейды, дежурят волонтеры. Кроме того, с начала года на пешеходных переходах через пути в двенадцати городских округах появилось шестьдесят специальных трафаретов с напоминанием правил безопасности на железной дороге.

В ведомстве также подчеркнули, что родители тоже должны проводить беседы со своими детьми на эту тему и объяснять им, почему нельзя ходить вдоль путей и играть на них, как вести себя во время ожидания поезда и переходить железную дорогу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе благоустроят свыше 700 детских игровых комплексов.