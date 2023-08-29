Свыше восьми миллионов вызовов приняли операторы Системы-112 Подмосковья с начала года

Более восьми миллионов вызовов поступило в подмосковную Систему-112 с начала текущего года, сообщила пресс-служба ведомства.

Граждане обращались в службу спасения с помощью телефонных звонков, СМС-сообщений, программу Skype, мобильное приложение «112 МО», чат-бот и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Больше всего обращений — свыше двух миллионов — было адресовано скорой медицинской помощи, полиции и ГИБДД — около восьмисот тысяч, пожарно-спасательной службе — более ста тысяч обращений, службе газа — порядка восьмидесяти тысяч.

Еще почти семьдесят тысяч вызовов были направлены в другие российские регионы. Также около двух тысяч обратившихся требовали оказания психологической помощи.

Напомним, что все звонки в Систему-112 являются бесплатными и доступны при нулевом балансе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой помощи в Московской области застрахуют.