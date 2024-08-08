Румынский предприниматель передавал Хантеру Байдену миллионы долларов. Он хотел таким образом получить влияние на правительство США. Такую новость опубликовали РИА Новости со ссылкой на документы американской прокуратуры.

Следователи в Соединенных Штатах считают, что сын Байдена Хантер выступал в качестве лоббиста интересов у иностранных граждан. Он вдобавок был юристом и консультантом у иностранных фирм. В то же самое время его отец занимал пост вице-президента.

«Получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение», - так отозвались о Байдене-младшем и его нанимателе правоохранители в своих документах.

Нанимателем Хантера был румынский бизнесмен Габриэль Поповичу, который был под следствием у себя дома. Он стремился снять с себя обвинение в коррупции, и с этой целью платил своему лоббисту миллионы долларов.

Ранее Байден выразил опасения насчет возможного проигрыша Трампа на выборах президента. Глава Белого дома считает, что в таком случае его оппонент может отказаться признавать поражение.