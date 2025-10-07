Сын судьи и бизнесмен попали под антикоррупционный иск: надзорное ведомство требует вернуть ₽337 млн за обучение

Генпрокуратура направила в суд масштабный антикоррупционный иск к бывшему руководителю «Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа» Магомеду Каитову и Даниилу Лысенко — сыну председателя арбитражного суда Ставрополья. С них требуют взыскать 337 млн рублей, а также акции фирмы, через которую, по данным надзора, оплачивали личные расходы, включая учебу в «Сколково». Об этом пишет «Коммерсант».

Генпрокуратура раскрыла детали крупного антикоррупционного иска к экс-руководителю «Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа» Магомеду Каитову и бизнес-партнеру Даниилу Лысенко, являющемуся сыном председателя арбитражного суда Ставропольского края. Надзорное ведомство требует взыскать с ответчиков 337 млн рублей и 100% акций компании «Русмаркет».

По версии следствия, Каитов через подконтрольные структуры систематически финансировал личные расходы Лысенко. В числе трат — оплата обучения в Школе управления «Сколково» на сумму свыше 5 млн рублей. Через «Русмаркет», принадлежащий Лысенко, бизнесмен выводил прибыль своего холдинга, а компания, в свою очередь, покрывала его затраты на гостиницы, рестораны и алкоголь. Параллельно с работой в «Русмаркете» Лысенко получал зарплату в трех организациях Каитова на общую сумму 27,6 млн рублей, а на его счета за пять лет поступило 63 млн рублей, почти 50 млн из которых были внесены через банкоматы наличными.

