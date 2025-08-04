Сына бывшего командующего ВМФ России обвинили в мошенничестве и взяли под домашний арест

Алексей Чирков — сын вице-адмирала Виктора Чиркова, который когда-то командовал российским Военно-морским флотом, был отправлен под домашний арест. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Чирков-старший возглавлял ВМФ России в период с 2012 по 2016 годы. Затем он получил пост советника главы Объединенной судостроительной корпорации. Его сын Алексей владеет фирмой «Светосервис-Подмосковье», которая проводит электромонтажные работы. У этой организации, по имеющимся данным, годовая выручка превышает миллиард рублей.

«Алексей Чирков с 6 июня находится под домашним арестом. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и вменяют один эпизод», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал уголовное расследование осле инцидента с избиением смоленского бизнесмена Юрия Кириенкова в душевой комнате рославльского изолятора временного содержания. Предпринимателя жестоко избили, причем один из сотрудников правоохранительных органов душил предпринимателя, угрожая лишением жизни. От задержанного требовали признать свою вину.