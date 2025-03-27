Сына комментатора Николая Озерова задержали в Петербурге

Телеканал 78 сообщил о задержании в Санкт-Петербурге Николая Озерова-младшего, сына известного спортивного комментатора Николая Озерова, по подозрению в коррупции.

Накануне возле одного из домов на Почтамтской улице сотрудники правоохранительных органов задержали Озерова-младшего, который также ранее занимал должность главы администрации в муниципалитете Загорянский Московской области. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске в связи с обвинениями в получении взятки.

Согласно данным следствия, летом 2012 года Озеров-младший, злоупотребляя своим служебным положением, предположительно, вымогал крупную сумму денег у членов дачного некоммерческого партнерства. В ближайшее время планируется его перевод в следственный изолятор № 1.

Ранее сообщалось, что бизнесмен пытался подкупить сотрудника ГАИ за 665 тыс. руб. из-за фейковой мигалки.