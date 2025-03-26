Бизнесмен пытался подкупить сотрудника ГАИ за 665 тыс. руб. из-за фейковой мигалки

В Москве задержали бизнесмена, который предложил взятку в размере 665 тыс. руб. сотруднику Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), остановившему его «Мерседес» из-за незаконно установленной мигалки. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, в интернете мужчина хвастался тем, что сдает в аренду самолеты, на которых летают известные артисты, включая певца Филиппа Киркорова и рэпера Егора Крида.

Отмечается, что 35-летнего жителя Москвы остановили в понедельник, 24 марта, на Новолучанской улице в поселке Рублево. В микроавтобусе он находился один. Чтобы добраться быстрее до Рублевки, предприниматель прикрепил к крыше мигалку.

Автомобиль с сиреной остановили сотрудники ГАИ. Когда они спросили бизнесмена о законности использования специального сигнала, он предложил «решить вопрос» за деньги. Полицейские отказались от предложения и задержали водителя. Сейчас мужчина проходит допросы в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным источника, задержанный является директором одного из столичных частных охранных предприятий (ЧОП), а также занимается арендой люксовых автомобилей, в том числе бронированных, и самолетов.

Как сообщил телеграм-канал «112», в отношении бизнесмена завели не только административное дело, но и уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло массовое ДТП со столкновением семи транспортных средств.