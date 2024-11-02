Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО

Российские вооруженные силы ведут одно из самых крупных своих наступлений за все время текущего конфликта. Такое мнение высказал Александр Сырский, главнокомандующий российской армией. Его точку зрения привело украинское издание «Страна.ua».

Сырский встретился с делегацией военных из Чехии, и в ходе разговора объяснил им всю текущую обстановку на линии фронта. В разговоре и прозвучало его мнение, что октябрьское наступление российских войск стало одним из самых мощных за два с лишним года.

«Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — указал он.

Главком добавил, что ситуация на линии фронта на данный момент очень сложная и серьезная.

Ранее депутат Госдумы Швыткин назвал переломом все то, что сейчас происходит на линии фронта. ВС РФ сумели заняться активным выдавливанием неприятеля с ключевых позиций. Каждый из населенных пунктов, который берется под контроль российскими подразделениями, имеет большое стратегическое значение.