Сжегшему Коран Журавелю оставили приговор без изменений

Никита Журавель, который сжег Коран, был впоследствии осужден на 14 лет колонии за государственную измену. Этот приговор был оставлен без изменений Апелляционным судом, об этом сообщило РИА Новости.

Журавель был осужден после того, как сжег Коран. Впоследствии он был обвинен в госизмене, и по совокупности приговоров получил 14 лет лишения свободы. Он сам предложил Службе безопасности Украины сотрудничество, и начал передавать информацию, которая касалась перевозки военных грузов. Его защитой была подана апелляция на приговор.

«Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу», — указал журналистам его адвокат Андрей Сабинин.

Журавель будет отбывать свой срок в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о приговоре в отношении украинского гражданина в Луганской Народной Республике. 21-летний Артем Куджанов занимался шпионажем, и за это его приговорили к 12 годам колонии.