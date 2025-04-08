В ЛНР украинский шпион получил 12 лет лишения свободы

По решению Верховного суда ЛНР в шпионаже признали виновным 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника прокурора республики.

Уточняется, что по решению суда ответчика приговорили к 12 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Во время расследования был сделан вывод о том, что с июля по август 2022 года фигурант по своей инициативе собирал данные о местах расположения российских военных в ЛНР. Собранные сведения злоумышленник отправлял спецслужбам Украины посредством интернет-мессенджера.

Ранее стало известно о том, что в Белгородской области сотрудниками ФСБ был задержан 48-летний гражданин России, который планировал совершить теракт и отравить российских военных.