Сжегшему паспорт РФ певцу Шарлоту грозит 7,5 лет колонии и штраф в 299 тыс. руб.

Прокурор запросил для исполнителя Шарлота* наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 299 тыс. руб. в рамках дела о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, передает ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинитель отказался от обвинений Шарлота по части 1 статьи 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личных интересов) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства, с угрозами применения насилия).

Шарлот обвиняется по двум пунктам части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей) и части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Накануне защита певца подала прошение о прекращении уголовного дела за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий на основе примирения сторон.

Ранее певец Шарлот заявил, что церковь простила его за оскорбление чувств верующих.

*внесен в список террористов и экстремистов в РФ.