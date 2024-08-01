У России есть веские причины относиться к государствам Северо-Атлантического блока как к сторонам украинского конфликта, поскольку все они занимаются поставками оружия ВСУ. Об этом сообщило издание The American Conservative.

В статье бывший помощник президента США Дуг Бэндоу отметил, что страны, входящие в НАТО, постепенно начали поставлять Киеву все более мощные вооружения.

«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», - указал он.

Если Запад не хочет развязать новую мировую войну, то ему стоит начать договариваться с Россией и возобновить с ней диалог. Также НАТО необходимо создать новую структуру безопасности, которая начнет учитывать российские интересы.

Ранее норвежский политолог Дизен назвал причины, по которым испортились отношения между РФ и Северо-Атлантическим альянсом. Он обвинили в этом именно НАТО, его амбиции и стремление к доминированию. Блок захотел иметь как можно больше сфер влияния, и это разозлило Россию.