Камбоджа бьет тревогу: премьер страны потребовал срочного совещания в ООН из-за ударов Таиланда

Камбоджа потребовала экстренного созыва Совета Безопасности ООН в связи с резким обострением ситуации на границе с Таиландом, передает «Интерфакс».

Премьер-министр королевства Хун Манет обратился с официальным посланием к постоянному представителю Пакистана при ООН Асиму Ифтихару Ахмаду с просьбой помочь в разрешении разгоревшегося на границе конфликта. Пакистан председательствует в Совбезе в июле.

«Ввиду недавних нападений чрезвычайно серьезного характера со стороны Таиланда (...), убедительно прошу вас созвать срочное заседание СБ, чтобы остановить агрессию Таиланда», — говорится в заявлении премьера.

По его словам, действия таиландской стороны представляют собой «преднамеренную атаку» на камбоджийские позиции.

Отношения между Камбоджей и Таиландом обострились после гибели камбоджийского военнослужащего в мае 2025 года. Инцидент произошел на спорной территории, которую оба государства считают своей.

24 июля стало известно, что два государства обменялись взаимным огнем в связи с попаданием двух снарядов на автозаправку в приграничной зоне. Таиландская сторона считает, что за этой провокацией стоит Камбоджа.

Ранее Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о 12 погибших в результате обстрелов Камбоджи.