Тайга поглотила семью: в гиблом месте Красноярского края пропали уже пять человек

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края в конце сентября, оказалась не первой жертвой загадочной Минской петли. Об этом со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщил телеканал «Вести».

Шесть лет назад в этом же районе бесследно исчез 67-летний кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин — опытный таежник и кавалер ордена Мужества, участвовавший в ликвидации последствий чернобыльской аварии.

28 августа 2019 года Шатыгин с четырьмя друзьями отправился за ягодами в лес у поселка Мина. Когда группа разделилась, мужчина не вернулся к машине.

Масштабные поиски с участием МЧС, кинологов и волонтеров продолжались полгода, но не дали результатов. Местные рыбаки утверждали, что видели раненого мужчину, который попросил перевязать рану, произнес загадочную фразу «Это мои пацаны меня потеряли» и ушел обратно в тайгу.

В этой же локации пропала и семья Усольцевых с пятилетней дочерью. За месяц интенсивных поисков волонтерам и спасателям не удалось найти ни одной зацепки. А в октябре в 10 км от этого места исчез 54-летний рыбак Станислав.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) заинтересовали родственники пропавшей семьи Усольцевых.