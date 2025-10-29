Родственники — под подозрением: следователи заинтересовались окружением пропавших Усольцевых

Следственный комитет России (СКР) начал допрашивать родственников семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в тайге в Красноярском крае, пишет ТАСС.

Правоохранительные органы интересуются показаниями близкого окружения и очевидцев. При этом следствие склоняется к версии о несчастном случае.

По одной из версий, мужчине могло стать плохо в лесу, а женщина с ребенком не смогли самостоятельно выбраться. Другая версия предполагает, что семья могла столкнуться с медведями, испугаться и заблудиться, ожидая спасателей.

Известно, что в доме пропавшей семьи провели обыски. В ходе этих мероприятий выяснилось, что все ценные вещи остались на своих местах. Следов срочных сборов обнаружено не было, а паспорта всех членов семьи нашли в автомобиле.

Особое внимание следствия привлекли противоречивые показания Даниила Баталова — сына Ирины Усольцевой, который предоставил путаные сведения о странице своего отчима в социальных сетях.

Семейная пара с дочерью пропала 28 сентября, когда отправились в поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Иркутской области. С тех пор никакой информации о ней не было.

