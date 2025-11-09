Тайна разбитого Lamborghini: куда исчез чихуахуа Марсель после гибели хозяина?

В результате жесткого дорожно-транспортного происхождения с участием автомобиля Lamborghini Urus, унесшего жизнь известного криптобизнесмена Алексея Долгих, пропал его питомец — чихуахуа по кличке Марсель. Как сообщил «МК» со ссылкой на телеграм-канал Baza, собака находилась в салоне автомобиля в момент аварии, однако на месте ЧП ее обнаружено не было.

В настоящее время родственники погибшего предпринимателя не теряют надежды, что питомец мог выжить. По их версии, испуганное животное могло самостоятельно выбраться из разбитого автомобиля и скрыться в близлежащей местности. Зона поисков сосредоточена в районе съезда с Международного шоссе на Ленинградское.

Семья Долгих обращается к возможным свидетелям с убедительной просьбой о помощи. Искомый питомец — черно-белый чихуахуа по кличке Марсель. Любая информация о местонахождении собаки может быть критически важной для его скорейшего возвращения.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на Малоохтинской набережной в Петербурге, есть погибший.