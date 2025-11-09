Три автомобиля столкнулись на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Малоохтинской набережной произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации, авария закончилась трагически: один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.

Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке», столкновение произошло между автомобилями Chevrolet, Honda и Kia. Причины инцидента уточняются, но, по версии издания, водители не смогли поделить дорогу.

Последствия аварии оказались разрушительными: один из автомобилей, черная иномарка, в результате удара перевернулся и остался лежать на проезжей части колесами вверх. У другой машины была сильно деформирована передняя часть кузова. Третий автомобиль-участник ДТП остановился рядом.

На место происхождения оперативно выехали экипажи ДПС, спасатели и скорая медицинская помощь. В настоящее время на месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

