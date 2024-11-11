Именно Белый дом виновен в том, что украинские власти сейчас терпят поражение и отдают свои территории под контроль российских военных. Так считает известный американский телеведущий Такер Карлсон. Свою точку зрения он высказал в передаче, которая выходит на платформе Youtube.

По мнению ведущего, каждая система стремится добиться собственных целей. Целью Байдена и его окружения было добиться контроля над Украиной, и по этой причине Киев стравили с Россией.

«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена», — указал он.

Карлсон добавил, что по итогам конфликта украинские земли начали раскупаться иностранцами, в том числе и гражданами США.

Ранее эксперт Шарков предположил, что за предложением Польши создать плацдарм для поддержки Украины Западом стоит совсем другая цель. Варшава стремится оккупировать украинские земли, и победа на выборах Трампа стала подходящим поводом для такого шага.