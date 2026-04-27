Такого бедствия не было 16 лет: вода стала поглощать дома в российском городе

Вода в Белове больше не подчиняется ни календарю, ни коммунальным службам. В районе Куйбышева вторые сутки стихия наступает на жилые дома, а уровень воды, по словам местных жителей, растет прямо на глазах. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

В соцсетях один за другим появляются тревожные кадры: затопленные участки, подтопленные дома, люди, которые спасают хоть что-то. Горожане говорят: такого масштаба бедствия этот населенный пункт не видел 16 лет. Вода, по их свидетельствам, прибывает каждые полчаса, а помощи от ответственных структур пока нет.

В соцсетях публикуют кадры, от которых становится не по себе. Вода зашла на участки, подобралась к дверям, а в некоторых домах внутри уже плавают предметы.

«Вода прибывает каждые полчаса. Половина соседей эвакуирована, потому что в домах уже 20–30 см воды. Кто будет возмещать ущерб? Кто за это ответит?» — возмущаются горожане.

Люди подчеркивают: подобного не случалось здесь уже 16 лет.

Особое возмущение вызывает бездействие, как считают жители, ответственных структур. Авторы жалоб пишут, что сотрудники социальной защиты ничего не могут предпринять. Люди просят о срочных мерах. Им нужна не просто констатация факта, а реальная помощь: откачка воды, оценка ущерба, понятные правила выплат и, конечно, ответы на главный вопрос — кто допустил, что вода снова зашла в дома.

