Таксист, сбивший женщину с ребенком на переходе в Подмосковье, привлечен к ответственности

Водителя такси, который совершил наезд на женщину 1998 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу с малолетним ребенком на руках, привлечен к ответственности.

Все произошло в сентябре в поселке Дрожжино. После наезда на пешехода таксист скрылся с места. Его личность оперативно установили. Нарушителем оказался житель Ленинского округа, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

За нарушение ПДД в отношении таксиста составили административные протоколы.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ступино произошло ДТП с двумя грузовиками и легковой машиной.