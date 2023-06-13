Таксиста, укравшего у пассажира банковскую карту, задержали в Подмосковье

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали водителя такси, который подозревается в хищении банковской карты у пассажира и снятии с нее 40 тысяч рублей.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области уточнили, что экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования заметил автомобиль, находящийся в розыске из-за того, что водитель транспортного средства подозревается в краже.

Росгвардейцы заблокировали машину и задержали водителя. Им оказался 28-летний житель Подмосковья. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемых в краже из магазина сладостей, тридцати банок энергетиков и двухсот блоков сигарет на сумму более 270 тысяч рублей.