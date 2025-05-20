Индия и Пакистан договорились о выводе войск к концу мая

Правительства Индии и Пакистана достигли соглашения о постепенном отводе войск на позиции, закрепленные до эскалации конфликта. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пакистанский источник.

Отмечается, что в рамках этих договоренностей процесс отвода войск завершится к концу мая.

Напомним, отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились после теракта, произошедшего 22 апреля вблизи города Пахалгам в Джамму и Кашмире, которая является союзной территорией Индии. В этот день вооруженные люди расстреляли группу более чем из 40 туристов, 26 из которых погибли.

На следующий день после теракта Индия резко ухудшила дипломатические отношения с Пакистаном и приняла ряд мер против соседней страны, так как Нью-Дели обнаружил связи пакистанской разведки с террористами. Так, между странами прекратилось воздушное сообщение и торговля, а ряд пакистанских дипломатов были высланы.

В ответ Исламабад ввел ответные меры в виде приостановки виз для граждан Индии, а также объявления персонами нон-грата индийских военных советников.

В период с 25 по 26 апреля в районе контрольных линий в Джамму и Кашмире разгорелись столкновения. Индийские и пакистанские военные вели перестрелки.

Ранее стало известно, что в Индии по обвинению в шпионаже в пользу Пакистана задержали одиннадцать человек.