Таможенники Санкт-Петербурга пресекли ввоз кокаина в грузе бананов

В Большом порту Санкт-Петербурга удалось пресечь ввоз крупной партии наркотиков в Россию. В контейнере с бананами были обнаружены пакеты с кокаином. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на сообщение Федеральной таможенной службы.

Брикеты с наркотическим веществом были спрессованы, а затем уложены в контейнер, в котором находился груз бананов. Этот груз двигался в РФ из бельгийского порта Антверпен.

«Изъято свыше 11 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 млн рублей», - заявили по этому поводу таможенники.

Экспертиза уже подтвердила, что белый порошок в пакетах, которые изъяли из бананов – это кокаин. По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее таможенники пресекли провоз наркотиков через аэропорт Пулково. Они обнаружили у немецкого туриста в багаже мармелад с содержанием каннабиса. Немец утверждает, что легально купил этот продукт в магазине. Сладости были у него изъяты.