Иностранец попался на провозе наркотического мармелада в Пулково
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Петербургские таможенники в аэропорту Пулково поймали немца, который пытался провезти мармелад с наркотической начинкой, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Сотрудники Пулковской таможни проводили стандартный осмотр. В какой-то момент их смутили вещи 38-летнего пассажира из Германии. Он перевозил упаковку мармеладных медведей с изображением листа каннабиса. Содержание оказалось запрещенным, с резким характерным запахом.
При предварительной проверке в мармеладе нашли тетрагидроканнабинол, запрещенное к провозу наркотическое вещество.
Иностранец заявил, что ранее переписывался в Сети с девушкой и прилетел к ней на встречу. Мишки нужны были лично ему для употребления во время полета. Якобы это помогло ему не волноваться в пути.
Пассажир заверил, что такие сладости продаются свободно в Германии в специализированных магазинах. Ранее у него не было проблем с перевозкой этого продукта. Таможенники изъяли запрещенный товар, но о дальнейших разбирательствах с немцем уточнений нет.
История с перевозкой наркотического мармелада могла кончиться для немца очень плохо. Многие помнят историю с баскетболисткой из США Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту из-за масла с каннабисом. Ее приговорили к девяти годам заключения. Ее освободили после переговоров с Америкой, которая обменяла спортсменку на россиянина Виктора Бута.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Берлина забастовка сорвала расписание рейсов.