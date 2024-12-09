Военный вертолет разбился в Турции: погибли четыре человека

В Турции потерпел крушение военный вертолет. При этом погибли четыре человека, которые находились на его борту. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Журналисты сослались на сообщение от местных властей. По их данным, катастрофа произошла в провинции Ыспарта, которая находится в центральной части Турции. Вертолет, принадлежавший военному ведомству, столкнулся с землей, при этом погибли четыре человека, находившиеся на борту воздушного судна. Причины данного ЧП пока не приводятся.

Ранее сообщалось об аварии самолета в Литве. Там, не долетев до аэропорта Вильнюса, рухнуло воздушное судно, принадлежавшее компании DHL. На борту грузового самолета были четыре человека, сам борт упал на жилой дом. Предварительными причинами называли халатность экипажа либо возможные технические неисправности.