Танкист-наводчик заявил, что его экипаж старается поражать цель с первого раза «из-за лени»
Фото: [Министерство обороны РФ]
Наводчик-оператор танка Т-72Б3М с позывным «Артист» рассказал о боевых буднях в зоне специальной военной операции. Его рассказ приводит пресс-служба Минобороны.
«У нас танк ленивый. Ленимся по десять раз по одной и той же цели стрелять, поэтому стараемся попадать с первого выстрела», – пошутил боец.
«Артист» пояснил, что от его внимательности и быстроты действий зависит жизнь всего экипажа. Поэтому очень важно выявить цель, рассчитать координаты и произвести точный выстрел.
Ранее сообщалось, как российские военнослужащие с первого выстрела уничтожили натовскую гаубицу FH-70 на окраине Северска в ДНР при помощи боеприпаса «Краснополь».