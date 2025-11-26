Танцующий в огне аватар и нож: жуткие подробности убийства, которое питерская зумерша спланировала в «Роблоксе»

В Санкт-Петербурге произошло жестокое убийство, которое 13-летняя школьница спланировала в виртуальном пространстве. Как сообщили Telegram-каналы, подросток смоделировала преступление в популярной игре «Роблокс», создав аватар, который поджигал квартиру, а затем воспроизвела эти действия в реальной жизни.

Как установили следователи, девочка проводила много времени в «Роблоксе» и социальных сетях, где выкладывала различные видео. В одном из роликов в TikTok ее аватар танцевал в горящей квартире под музыку Инстасамки.

По информации источников, между матерью и дочерью постоянно возникали конфликты. Женщина, опасаясь цифровой зависимости ребенка, пыталась контролировать ее времяпрепровождение в интернете и ограничивала использование гаджетов. Дополнительным источником напряженности стал запрет матери на встречи с друзьями.

Утром в день трагедии между ними вновь произошел ссора. В разгар конфликта школьница схватила нож и нанесла матери множественные смертельные ранения.

