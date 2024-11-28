После посещения суши-бара в Петербурге 16 человек попали в больницу

В Петербурге произошел неприятный инцидент в сетевом ресторане «Токио сити», который находится на проспекте Сизова. Подробности приводит телеграм-канал MASh на Мойке.

По данным журналистов, с симптомами острой кишечной инфекции обратилось сразу, как минимум, 16 человек – все они были госпитализированы в Боткинскую больницу. Предположительно, число пострадавших может вырасти.

Пока те, кто попал в больницу, жалуются на одинаковые симптомы. Они следующие: высокая температура, боль в животе и тошнота. Журналисты издания не смогли дозвониться до отдела Роспотребнадзора в Петербурге, чтобы получить оперативный комментарий по ситуации.

Напомним, ранее из-за отравления естественными газами в горячем источнике умерла российская туристка.