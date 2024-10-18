ТАСС: Михаил Пичугин не имел права отплывать на лодке дальше 5 км от берега

Лодка «Байкат 470», на которой в Охотском море более двух месяцев дрейфовал мужчина с двумя трупами, не была предназначена для дальних маршрутов и не прошла необходимое техническое освидетельствование на соответствие условиям плавания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что выживший Михаил Пичугин 30 июля освидетельствовал свою лодку. В документе было указано, что «Байкат 470» допущен к эксплуатации с ограничениями. Так, отмечалось, что максимальная дистанция плавания — 2,7 морской мили (5 км) от берега, при высоте волны не более 0,6 м и ветре до 12 м/с.

Несмотря на такие условия эксплуатации, Пичугин вместе с братом и племянником отправился в путешествие к Шантарским островам, чтобы посмотреть на китов.

По последним данным, связь с командой Пичугина была потеряна после того, как они отправились обратно на лодке от мыса Перовского в сторону города Охи.

Когда рыбаки обнаружили лодку, на ней был Пичугин и тела его родных. Брат Михаила и племянник, предположительно, погибли от голода и обезвоживания.

Ранее Минздрав Магаданской области сообщил, что сердце дрейфовавшего в Охотском море Пичугина могло отказать в любой момент.