Минздрав: сердце дрейфовавшего в Охотском море могло отказать в любой момент

Замминистра здравоохранения Магаданской области Владимир Крещик рассказал, что могло произойти с Михилом Пичугиным, который два месяца дрейфовал по Охотскому морю с телами родственников. Об этом чиновник рассказал в беседе с RT .

Михаил Пичугин не получил повреждений внутренних органов, он по прежнему остается в больнице под наблюдением врачей. Как отметил Владимир Крещик, рыбак испытал огромный стресс. Кроме того, мужчина экстремально сбросил 50 кг и на этом фоне его сердце могло остановиться в любой момент.

Специалист уточнил, что Пичугину потребуется долгое восстановление и работа с психологами. Его могут выписать через месяц.

Отметим, что в Магаданской областной больнице рассказали, что рыбак во время длительного заплыва по морю питался едой, заготовленной на путешествие, и пил дождевую воду. Это спасло его жизнь, но не помогло уберечь родных. Напомним, в лодке находились брат Пичугина и племянник подросткового возраста.

Ранее об истории чудо-спасения и экстремальном пути Михаила Пичугина сообщалось подробнее.