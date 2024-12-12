Бойцы украинской армии сдались в плен вместо попытки контратаковать военнослужащих ВС РФ. Это произошло в районе Великой Новоселки. Об этом сообщил ТАСС.

Боевой эпизод произошел поблизости от села Благодатное, которое находится неподалеку от Великой Новоселки. Украинским солдатам отдали приказ войти на окраину села и закрепиться там. Они должны были создать плацдарм в населенном пункте, после чего дождаться подхода основных сил в виде штурмовиков. Целая группа военных отказалась идти в бой и вместо этого сдалась в плен.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — указал журналистам один из пленных.

Он добавил, что украинцы потеряли во время этой контратаки, в которой участвовали подразделения из 110-й бригады территориальной обороны, а также 48-й инженерной бригады ВСУ, 28 человек погибшими.

Ранее политолог Мезюхо заявил, что Киев демонстрирует полное безразличие к судьбам своих солдат. Об этом говорит тот факт, что Украина затягивает процесс обмена пленными. На территории России находится более 600 солдат ВСУ, и при этой украинские власти никак не заинтересованы в их возвращении домой.