ТАСС: следствие переквалифицировало убийство инспектора МАДИ в теракт

Следствие завершило расследование дела об убийстве инспектора МАДИ, случившемся в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, квалифицировав его как теракт. Обвинение выдвинуто против бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ламберда Ахьядова обвиняют в теракте (ст. 205 УК РФ), покушении на жизнь полицейского (ст. 317 УК РФ), применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ) и в участии в деятельности террористической группы [ч. 3 ст. 205.5 УК РФ].

Следствие обнаружило, что Ахьядов присоединился к запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное заключение.

Согласно информации правоохранительных органов, Ахьядов намеревался завладеть оружием полицейского для организации стрельбы в Зарядье, где в новогоднюю ночь находилось много людей.

В темноте он перепутал инспектора МАДИ с полицейским из-за формы. Ахьядова арестовали на следующий день, 1 января. При задержании он оказал сопротивление, применив газовый баллончик против полиции.

В материалах дела указано, что Ахьядов без постоянного жилья, имеет среднее образование, женат и воспитывает двоих детей.

Ранее сообщалось, что ответственность за убийство российского генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова взяли на себя спецслужбы Украины.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.