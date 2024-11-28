ТАСС: в Курской области сдались в плен 22 солдата ВСУ

В Курской области наблюдается массовая капитуляция украинских военнослужащих. Как сообщил ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, в плен сдалась группа из 22 солдат ВСУ.

Военный журналист и эксперт Борис Рожин также опубликовал видеозапись сдачи в плен в своем Telegram-канале.

Кроме того, стало известно, что войска Росгвардии с применением беспилотного летательного аппарата уничтожили бронетранспортер, предположительно, французского производства AMX-10P в Курской области.

Согласно информации от ведомства, украинские вооруженные формирования намеревались перебросить своих бойцов и технику на линию фронта. Во время передвижения их боевая машина подорвалась на мине и потеряла ход. Экипаж попытался найти укрытие в лесу, где был выявлен и уничтожен огнем управляемой артиллерии Росгвардии.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы нанесли удар по группе украинских военных, которые скрывались в лесу в Курской области.