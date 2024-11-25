На оставленных позициях и опорных пунктах в Часовом Яре украинские силы оставили десятки тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в силовых ведомствах.

В частности, там отметили, что в некоторых местах украинские войска оставили «настоящие стихийные морги». Тела, которые были перенесены в разрушенные здания, имеют признаки того, что они пролежали там от нескольких недель до нескольких месяцев.

Кроме того, также уточнено, что при отступлении украинские военнослужащие подрывали отдельные такие локации.

Ранее сообщалось, что в Часовом Яре ведутся интенсивные боевые действия на территории огнеупорного завода, который является ключевым укрепрайоном для украинских сил.