Ситуация обострилась на стратегически важном огнеупорном заводе в Часовом Яре. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

В Часовом Яре ведутся интенсивные боевые действия на территории огнеупорного завода, который является ключевым укрепрайоном для украинских сил. Штурмовые группы стараются окружить объект, подрывая оборону противника.

Логистика для украинских войск в городе и его окрестностях существенно осложнена в результате обстрелов трасс и дорог, что приводит к серьезным затруднениям при передвижении.

Ранее Киев отдал распоряжение о переброске из числа резерва элитных подразделений ВСУ в Часов Яр. Вероятно, это необходимо вражеским силам для усиления обороны опорного пункта. Кроме того, источник сообщил о гибели большого количества украинских солдат.